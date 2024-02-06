Kartal'da otoparka girip araçlara ateş etmeye çalıştılar

Kartal’da apartmanın otoparkında araçlara silahla ateş etmeye çalışan iki şahıs, silahın tutukluk yapması nedeniyle ateş edemeden otoparktan ayrıldı. O anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kartal’da Orhantepe Mahallesinde Halitpaşa Caddesi üzerinde bulunan bir apartmanın otoparkında 3 Şubat Cumartesi günü yaşanan olayda, iddiaya göre otoparka gelen iki şahıstan biri belinden silahını çıkararak park halindeki araçlara ateş etmeye çalıştı. Silahın tutukluk yapması nedeniyle ateş edemeyen şahıs beraberindeki şahısla beraber otoparktan ayrıldı.

Polisin konuyla ilgili yaptığı çalışmalar neticesinde adlarının D.A. ve M.Z.A. olduğu tespit edilen şüpheliler 4 Şubat Pazar günü yapılan operasyon ile ikamet adreslerinde yakalanarak gözaltına alındı. Operasyon düzenlenen adreslerde yapılan aramalarda 2 adet silah ele geçirildi. Ayrıca şahısların çeşitli suçlardan çok sayıda kayıtlarının olduğu tespit edildi.

Şüpheli şahıslar "genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması" ve "6136 SKM" suçlarından sevk edildikleri adli makamlarca işlemlerinin tamamlanmasının ardından serbest bırakıldı.

Şahısların otoparka girip araçlara silahla ateş etmeye çalıştıkları anlar güvenlik kameralarına yansıdı.