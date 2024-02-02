Kartal sahil yolunda iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı

Kartal’da sahil yolunda seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil yoldaki başka bir otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobiller refüje çıkarak durdu. Kazada, otomobillerde bulunan 4 kişi yaralandı.

Kaza, Kartal’da Kordonboyu Mahallesi Ankara Caddesi üzerinde dün saat 21.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, 34 FPB 903 plakalı Nissan markalı otomobilin sürücüsü Fatih Çelik seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil, Süleyman Çelebioğlu’nun kullandığı 34 BFP 925 plakalı Volkswagen markalı otomobile yandan çarptı. Kazanın etkisiyle savrulan iki otomobil de refüje çıkarken, otomobillerden biri refüjdeki ağaca çarparak durabildi. Kazada iki sürücü ile otomobillerde bulunan iki yolcu olmak üzere toplam 4 kişi yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulans ile hastaneye kaldırılırken polis ekipleri de yolda güvenlik önlemi aldı. Kaza yapan araçların çekiciye yüklenerek götürülmesinin ardında yolda trafik akışı normale döndü.