Kasımpaşa, Trazie Thomas'ı kadrosuna kattı

Kasımpaşa, Fildişi Sahilli orta saha oyuncusu Trazie Thomas'ı kadrosuna kaktı.

Kasımpaşa, Trazie Thomas'ı kadrosuna kattı
Editör
EditörEditör
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Kasımpaşa, Fildişi Sahilli orta saha oyuncusu Trazie Thomas’ı kadrosuna kaktı.

Kasımpaşa, 24 yaşındaki Fildişi Sahilli orta saha oyuncusu Trazie Thomas ile sözleşme imzaladı. Lacivert-beyazlı kulüpten transferle ilgili yapılan açıklamada, "Yeni transferimiz Trazie Thomas, Turgay Ciner Spor Tesislerimizde düzenlenen imza töreninde kendisini Kasımpaşa’mıza bağlayan sözleşmeye imza attı" denildi.

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MDK
MDK
MDK