Kavga ettiği ortağı tarafından bıçaklandı

Tekirdağ Çorlu'da tartıştığı iş ortağı tarafından bıçaklanan bir kişi yaralandı.

Kavga ettiği ortağı tarafından bıçaklandı
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
TAKİP ET Google News ile Takip Et

Tekirdağ Çorlu’da tartıştığı iş ortağı tarafından bıçaklanan bir kişi yaralandı.

Olay, Şeyh Sinan Mahallesi Garaj 1. Sokak üzerinde meydana geldi. İş ortağı olan M.K. ile B.D. arasında iş yerinde anlaşmazlık yaşandı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine ikili birbirine girdi. M.K.’nin bıçaklı saldırısına uğrayan B.D. yaralandı. Yaralanan B.D., ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Olayın ardından M.K. ise asayiş ekipleri tarafından gözaltına alındı.

4dosgb
4dosgb
4dosgb
4dosgb

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.