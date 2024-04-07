Kaygan yolda yaralamalı kaza

Bursa'nın Mudanya ilçesi Ömerbey Mahallesi üzerinde yağış sonrası kayganlaşan yolda meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.

Kaygan yolda yaralamalı kaza
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Bursa’nın Mudanya ilçesi Ömerbey Mahallesi üzerinde yağış sonrası kayganlaşan yolda meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.

Edilen bilgiye göre, Bursa istikametine seyir halindeyken yağışlı hava nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü park halindeki üç araca çarparak araçlarda hasara neden oldu. Çarpma sonucu hava yastığının açılmasıyla sürücü hafif şekilde yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar, polis ekipleri ve 112 sağlık ekipleri olay yerine ulaştı.

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Sürücüye ilk müdahale yapıldıktan sonra Mudanya Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.