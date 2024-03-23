Kaymakam Memiş , öğrenci pansiyonunu ziyaret etti
Burhaniye ilçesinde, Kaymakam İlyas Memiş, Kuvay-i Milliye Fen Lisesi Pansiyonunu ziyaret etti. Kaymakam Memiş, okul müdürü Şuuri Bayar tarafından karşılanırken, öğrencilerle sohbet etti.
Burhaniye ilçesinde, Kaymakam İlyas Memiş, Kuvay-i Milliye Fen Lisesi Pansiyonunu ziyaret etti. Kaymakam Memiş, okul müdürü Şuuri Bayar tarafından karşılanırken, öğrencilerle sohbet etti.
Burhaniye Kaymakamı İlyas Memiş, pansiyonda incelemelerde bulunarak Okul Müdürü Şuuri Bayar ve öğretmenlerden bilgi aldı. Öğrencilerle sohbet eden Kaymakam, iftar programının ardından yurttan ayrıldı. Programa, İlçe Milli Eğitim Müdürü Bora Zihni eşlik etti.