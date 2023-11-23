Kaymakam Toğan'dan Öğretmenler günü mesajı

Silivri Kaymakamı Tolga Toğan, 24 Kasım öğretmenler günü dolayısıyla yayınladığı mesajda şu ifadelere yer verdi;

“Öğretmenlerimiz evlatlarımızın vatan sevgisi, fikir hürriyeti ve insanlık meziyetinin kıymetli birer timsali olmalarını sağlamak için yüce bir görev üstlenmiştir. Öğretmenlik, gücünü sevgiden alan, dünyanın en kutsal ve en saygın mesleğidir. Bu onurlu mesleğin malzemesi insandır. Bulunduğu her ortamda mum misali kendi yanarak etrafını aydınlatan öğretmenlerimiz, geleceğimizin teminatı çocuklarımızı ve gençlerimizi, çağımızın gereklerine ve ihtiyaçlarına göre, milli ve manevi değerlerimizi benimseyerek özümsemiş bir şekilde yetiştiren, kutlu görevin yılmaz temsilcileridir.”

“Öğretmenlerimizden beklentimiz, çocuklarımıza ve gençlerimize, düşünmeyi, düşünerek bilgi üretmeyi, araştırmayı, sorgulamayı, akılcılığı ve bilimselliği öğretmeleri, onları kişilikli, kendine güvenen, ülkesini ve milletini seven, kendi öz değerlerine sahip çıkan ve sorumluluk sahibi bireyler olarak yetiştirmeleridir.”

“Bu duygu ve düşüncelerle; Başöğretmenimiz Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK başta olmak üzere, aramızdan ayrılan ve görevi başındayken şehit olan bütün öğretmenlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, tüm eğitim camiamızın 24 Kasım Öğretmenler Gününü kutluyorum.”