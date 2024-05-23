Kaza tespit tutanağı artık e-Devlet'te

e-Devlet mobil uygulamasına eklenen yeni özellikle matbu evraka gerek olmadan kaza tutanakları cep telefonuyla e-Devlet üzerinden tutulabilecek.

Maddi hasarlı trafik kazalarının ardından kazaya karışan sürücüler tarafından tutanak tutulması gerekiyor. Kendi aralarında anlaşan sürücüler, trafik polisine gerek olmadan kendileri de tutanak oluşturabiliyor. e-Devlet uygulamasına eklenen yeni özellikle, matbu evraka gerek olmadan tutanaklar cep telefonundan tutulabilecek. Bu yenilik, kullanıcıların zamandan tasarruf etmelerini sağlayacak.

Kullanıcılar mevcut bir tutanağa da dahil olunabiliyor

E-Devlet mobil uygulamasında "kaza tespit" araması yapıldığında kaza tutanağı sekmesi çıkıyor. Bu sekmeye tıklandığında, kullanıcılar tutanak işlemlerine yönlendiriliyor. Şartları kabul edip devam edildiğinde, "yeni tutanak oluştur" seçeneği sunuluyor. Kullanıcılar, yeni bir tutanak oluşturabilecekleri gibi, kazanın tarafı olarak mevcut bir tutanağa da dahil olabiliyor.

Uygulama üzerinden sürücüler, araç ve sürücü bilgilerini, kazanın konumunu tek tek tutanağa ekleyebiliyor. Ayrıca, daha önce tutulan tüm tutanaklara da mobil uygulama üzerinden erişilebiliyor. Tüm bunları yapabilmek için ise e-Devlet uygulamasının güncellenmesi gerekiyor.