Kazak öğrenciler Nevruz'un gelişini coşkuyla karşıladı

Baharın gelişini habercisi olan Nevruz Bayramı, Kazak öğrenciler tarafından tiyatro ve şarkılar eşliğinde coşkuyla kutlandı.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Dil Eğitim-Öğretim Uygulama ve Araştırma Merkezi (SADEM), Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Türk Dili Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (TÖMER) ve Sakarya Kazakistan Öğrenci Topluluğu’nun ortaklığında Nevruz Bayramı programı düzenlendi. Turgut Özal Kültür ve Kongre Merkezi’nde gerçekleşen programa SUBÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Oğuz Türkay’ın yanı sıra SADEM temsilcisi Öğr. Gör. Selman Batuhan Seslikaya ile öğrenciler katılım gösterdi. Baharın habercisi ve doğanın yeniden uyanışını temsil eden “Nevruz Bayramı” programının açılış konuşmasını gerçekleştiren Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Oğuz Türkay “Nevruz’un bizim kültürümüzde bambaşka bir yeri var. Nevruz doğuşun, yeniliğin, baharın ve aynı zamanda birliğin, kardeşliğin sembolü olarak görülür. Bahar coşkusunu kalbimize taşıyan bu programda, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Nevruz Bayramınız kutlu olsun” dedi. Geleneksel kıyafetlerle gösteri yapan öğrencilere yoğun ilginin olduğu programda, Kazak kültürünün örf ve adetlerini anlatan tiyatro oyunları sergilenirken, dombra, kopuz gibi çalgı aletlerinin de yer aldığı konserde ise Türk ve Kazak şarkıları seslendirildi.