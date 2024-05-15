Kazalara Karşı Güvende Olmanın Anahtarı: Trafik Sigortası Teklifi Almak

Trafik Sigortası Teklifi Almanın Avantajları Nelerdir?

Trafik sigortası, karayoluna çıkan her sürücünün zorunlu olarak yaptırması gereken bir sigorta türüdür. Aynı zamanda kanunlar gereği de zorunlu kılınan bir sigortadır. Zorunlu trafik sigortası aracınızın herhangi bir kaza durumu ile karşılaşması sonucu sağlık giderlerini, aracınızdaki maddi hasarı, sakatlanma, ölüm gibi durumlara karşı 3 ana teminat verir. Ancak tüm bu belirtilen durumlar yaptığınız poliçeye, zarar gören kişilerin haklılık payına göre farklı oranlarda hesaplanması yapılır. Hesaplama doğrultusunda belirlenen tutar karşılanır. Siz de trafik sigortası yaptırmayı düşünüyorsanız sigortayeri.com üzerinden trafik sigortası fiyatlarına göz atabilirsiniz.

Araç sigortası, aracınızı ve sizi maddi olarak korumaya yardımcı olur. Aynı zamanda karşı tarafın aracında maddi hasarlar meydana geldiği takdirde bu hasarlar sigorta kapsamında karşılanır. Sadece araç üzerindeki maddi hasarlar değil kişiler üzerinde olan bedensel hasarlarda yine sigorta kapsamında ele alınır. Kaza esnasında ciddi yaralanma ve ölüm gibi durumlarla karşılaşıldığında kusurlu bulunan sürücünün mükellef masrafları trafik sigortası kapsamında ödenir. Araç sigortası fiyatları değişkenlik gösterebilir. Güvenilir sigorta şirketlerinden araç sigorta teklifi almak için iletişime geçebilirsiniz. Böylece hem aracınızı hem de kendinizi ekonomik açıdan korursunuz.

Trafik Sigortası Teklifi Nasıl Alınır?

Siz de sigortayeri üzerinden güvenilir ve saygın sigorta şirketlerinden er. Belirlenen bu teminatlar tüm sigorta şirketlerinde aynıdır. Araba sigortası fiyatları ise sigorta şirketine göre değişkenlik gösterebilir. Zorunlu trafik sigortası teklif almak için ilk olarak sizden istenen bilgileri doğru ve eksiksiz olarak girmeniz gerekir. Bu bilgiler arasında aracınızın plakası ve T.C. kimlik numarası yer alır. Bu bilgileri girdikten sonra ihtiyacınıza özel en kapsamlı trafik sigortası teklifi alabilmeniz için açılan ekranda birkaç soru yer alır. Araç plakası ve T.C. kimlik numaranızın yanında doğum tarihiniz gün/ay/yıl şeklinde istenir. Bu bilgilerle beraber aynı ekranda aktif olarak kullandığınız mail adresi ve cep telefon numaranızı girmeniz beklenir. Güncel telefon numaranızı da girdikten sonra telefonunuza tek kullanımlık SMS ulaştırılır. Tek kullanımlık kodu belirtilen yere girdikten ve devam tuşuna bastıktan sonra yeni bir ekrana yönlendirilirsiniz.

Araç sigortası teklif alabilmeniz ve aracınızı daha yakından tanımak için aracınızla alakalı birkaç soru yer alır. Bu soruları eksiksiz ve doğru yanıtlamanız trafik sigortası teklifi alabilmeniz için önemlidir. Bunlar arasında aracınızın, markası, model yılı, model tipi ve yakıt tipi yer alır. Tüm bu bilgileri de girdikten sonra araç sigortası fiyatları listelenir. Sigortayeri'nde Türkiye'nin en güvenilir ve uzman sigorta şirketleri size özel araba sigortası fiyatlarını listeler. Dilediğiniz iki teklifi seçebilir ve karşılaştırma yaparak size en uygun olanı seçebilirsiniz.

Trafik Sigortası Teklifi Alırken Dikkat Edilmesi Gerekenler

Trafik sigortası sayesinde trafiğe rahatlıkla çıkabilir ve aracınızı maddi açıdan koruma altına alabilirsiniz. Ancak trafik sigortası teklifi aldığınızda dikkat etmeniz gereken bazı detaylar vardır:

● Poliçe hazırlama sürecinde verdiğiniz bilgilerin doğruluğundan emin olmanız gerekir. Aracınızın plakası, modeli gibi detayları doğru vermeniz önemlidir

● Firma tarafından hazırlanan poliçeyi detaylı bir şekilde okumalısınız, aklınıza takılan soruları açıklığa kavuşturmak için mutlaka yetkili kişiye sormanız gerekir

● Poliçeler 1 yıl boyunca geçerlidir, bu süre bittikten sonra yenilenmesi gerekir

● Poliçenin neleri kapsayıp kapsamadığını öğrenmelisiniz. Sigorta teminatı dışında kalan konuların neler olduğunu, poliçenizde hangi güvencelerin olduğunu detaylandırmanız gerekir

● Sigortanızdaki hasarsızlık indirimi bir sonraki yenileme işlemlerinizde size oldukça avantaj sağlar. Aracınıza sigorta kapsamı boyunca herhangi bir hasar gelmediyse hasarsızlık indiriminden faydalanabilirsiniz. Yenilediğiniz poliçelerde indirimin uygulanıp uygulanmadığını kontrol edebilirsiniz

● Poliçeyi yenilemediğiniz takdirde her ay belli bir oranda cezaya tabi tutulursunuz

Siz de Sigortayeri üzerinden güvenilir ve saygın sigorta şirketlerinden araba sigortası teklif alabilir ve sigorta seçiminizi hızlı ve kolay bir şekilde yapabilirsiniz.