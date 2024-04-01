Kazdağları Milli Parklar Şefliği baygın bulunan tilki için seferber oldu
Balıkesir'in Edremit ilçesinde baygın halde bulunan tilki, Kazdağları Milli Parklar Şefliği ekiplerince tedavi altına alındı.
Balıkesir’in Edremit ilçesinde baygın halde bulunan tilki, Kazdağları Milli Parklar Şefliği ekiplerince tedavi altına alındı.
Edremit ilçesinde bir vatandaş tarafından baygın halde bulunan tilki, Kazdağları Milli Parklar Şefliği’ne teslim edildi. Tilkinin tedavisinin yapılmasının ardından doğaya salınacağı öğrenildi.