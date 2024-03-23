KBSL Play-Off: İzmit Belediyespor: 64 - Galatasaray: 90
Kadınlar Basketbol Süper Ligi Play-Off Çeyrek Finali ilk maçında İzmit Belediyespor, sahasında karşılaştığı Galatasaray Faktoring'e 90-64 mağlup oldu.
Kadınlar Basketbol Süper Ligi Play-Off Çeyrek Finali ilk maçında İzmit Belediyespor, sahasında karşılaştığı Galatasaray Faktoring’e 90-64 mağlup oldu.
Salon: Kocaeli Atatürk
Hakemler: Fatih Arslanoğlu, Nihat Çetin, Barış Turgut
İzmit Belediyespor: Khaalia Hillsman 26, Gergana Ivanova 6, Sierra Lashe Calhoun 7, Ayşe Cora 11, Özge Özışık 2, Ezgi Manlacı, Jaime Nared 12, Ferda Yıldız
Başantrenör: Hasan Fırat Okul
Galatasaray: Nalyssa Rae Smith 25, Büşra Akbaş 5, Sude Yılmaz, Teaira Zyaire Mccovan 5, Mikiah Harrigan 11, Meltem Yıldızhan 3, Harika Gözde Eldaş, Bria Nicole Hartley 24, Julie Vanloo 15
Başantrenör: Tolfa Esenci
1. Periyot: 19-18 (İzmit Belediyespor lehine)
Devre: 32-47 (Galatasaray lehine)
3. Periyot: 51-71 (Galatasaray lehine)