Kenya A Milli Takım Teknik Direktörü Engin Fırat: 'Kenya Spor Bakanı Namwamba, vizyonlu ve Türkiye'ye yakın bir lider'

Kenya A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Engin Fırat, Kenya Spor Bakanı Ababu Namwamba’nın, Türkiye’ye yakın bir lider olduğunu söyleyerek, "Namwamba, Kenya sporu için başarıya giden yolun dünyaya açılmaktan geçtiğini biliyor. Biz de kendisiyle tüm yaş gruplarında geleceğe yönelik bazı projeler paylaştık" dedi.

Kenya A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Engin Fırat, Türkiye-Kenya ilişkilerine yönelik açıklamalarda bulundu. Kenya Spor Bakanı Ababu Namwamba’nın vizyonundan ve Türkiye’ye yakınlığından bahseden Fırat, Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar’la da Kenya ile atletizm alanında işbirliği konusunda görüştüğünü aktardı.

Teknik Direktör Fırat, "Önümüzdeki yıllarda iki ülkenin daha da yakınlaşacağına inanıyorum. Sadece ekonomide değil, sporda da. Özellikle Büyükelçimiz Subutay Yüksel, ilişkileri her alanda güçlendirmek için yoğun çaba harcıyor. Ben tabii ki daha çok spor alanındayım. Kenya’nın, Ababu Namwamba gibi vizyon sahibi ve enerji dolu bir spor bakanı olmasından dolayı mutluyum. Namwamba, Kenya sporu için başarıya giden yolun dünyaya açılmaktan geçtiğini biliyor. Biz de kendisiyle tüm yaş gruplarında geleceğe yönelik bazı projeler paylaştık. Büyükelçimiz Subutay Yüksel’in de tam desteğini alıyoruz. Türkiye ve Kenya arasında birçok spor projesini ve kampını paylaşmaya çalışacağız. Mesela en son aralık ayında Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar ile görüştüm, söz verdi. Nairobi’ye gelip, Kenya Atletizm Federasyonu ile işbirliğine başlayacaklar. Tabii ki burada Bakan Namwamba, tüm projelerin direksiyonunda olacak. Dileğim bu iki güzel ülkenin aile gibi olması" ifadelerini kullandı.