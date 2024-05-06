Keşan'da dolu bin 500 dekar ekili arazide zarara yol açtı

Edirne’nin Keşan ilçesinde yağan dolu nedeniyle buğday, arpa, ayçiçeği ve pancar ekili yaklaşık bin 500 dekar alan zarar gördü.

Keşan’daki dolu yağışının ardından Edirne İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, ekili arazilerde hasar tespit çalışması başlattı. Edirne İl Tarım ve Orman Müdürü Atilla Bayazıt, Keşan Tarım ve Orman İlçe Müdür Vekili Göksel Bilgin ve Keşan Ziraat Odası Başkanı Hasan Şen’in de katılımı incelemelerde bulunuldu. İl Tarım ve Orman Müdürü Bayazıt, “3 Mayıs tarihinde akşam saatlerinde etkili olan dolu yağışı sonucu yaklaşık bin 500 dekar buğday, arpa, ayçiçek, pancar ekili tarım alanları hasar gören Keşan ilçemiz Yeniceçiftlik, Boztepe köylerinde ve merkez mahallelerinde incelemelerde bulunup, çiftçilerimize geçmiş olsun dileklerimizi ilettik. Afetin öğrenildiği ilk andan itibaren İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğümüz teknik personellerince zarar-ziyan tespit çalışmalarına başlanmış olup, en kısa sürede çalışmalar tamamlanacaktır. Dolu yağışından ürünleri zarar gören tüm çiftçilerimize geçmiş olsun” dedi.