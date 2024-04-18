Keşan'da trafik denetimlerinde 144 bin 31 TL idari para cezası kesildi

Edirne’nin Keşan ilçesinde polis ekiplerinin yaptığı trafik denetimlerde toplam 144 bin 31 TL idari para cezası kesildi.

Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, personel servisleri, motosiklet sürücüleri ve okul servislerine yönelik denetim yaptı. Yapılan denetimlerde ilgili Trafik Kanunu maddelerinden; 9 personel servisine 102 bin 681 TL, dur ihtarına uymayan 2 araca 4 bin 392 TL, 11 motosiklet sürücüsüne 33 bin 823 TL, 1 okul servisi sürücüsüne takograf kullanmamaktan 3 bin 135 TL idari para cezası kesildi.