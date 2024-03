Kiğılı, Great Place to Work Sertifikası'nı aldı

TAKİP ET

Türkiye’nin erkek giyim moda perakendesinin öncü markalarından Kiğılı, iş yeri kültürü konusunda global otorite olarak kabul edilen Great Place to Work Sertifikası almaya hak kazandı. Sertifikanın, markanın özellikle kapsayıcı bir iş ortamımı teşvik etme, liderlik rolleri üstlenmek dahil kadınları destekleme ve çalışanlarının refahına öncelik verme konularına olan bağlılığının bir göstergesi olduğu belirtildi.

1938 yılında Abdullah Kiğılı tarafından kurulan Kiğılı, 2 bin 500’ü aşkın çalışanı ile Türkiye’de erkek giyim moda perakendesinin öncü markalarından biri konumunda. İnsana her şeyden çok değer veren bir işyeri kültürüne sahip olan Kiğılı, iş-yaşam dengesini destekleyen çalışmaları, çalışan eğitimlerine yaptığı yatırımlar, güven ve iş birliği kültürünü teşvik eden yaklaşımıyla çalışanları ile kurduğu güçlü bağ sayesinde Great Place to Work Harika İşveren sertifikası almaya hak kazandı.

Yapılan açıklamaya göre, dünya çapında her yıl 7 bine yakın işletme ve 20 milyondan fazla çalışanın dahil olduğu Great Place to Work analizleri, kurum kültürü konusunda dünya genelinde en geniş çaplı araştırma olarak öne çıkıyor. Şirket çalışanlarından alınan kapsamlı geri bildirimlere dayanarak verilen Great Place to Work Sertifikası, bireysel katkılardan ekip dinamiklerine, kurumsal imajdan liderlik davranışlarına kadar Kiğılı’nın kurumsal kültüründe yer verdiği dostluk, adalet, gurur ve samimiyet ortamını geliştirmeye olan bağlılığını gözler önüne seriyor. Kadın dostu bir marka olan Kiğılı, kadınların yönetimde yer almalarını teşvik ediyor ve kadın çalışanların güçlendirilmesine yönelik çalışmalar da yürütüyor.

Kiğılı CEO’su Sena Suerdem, “İş yeri kültürü konusunda global otorite olarak kabul edilen ‘Great Place to Work’ sertifikası başvurusunu bu yıl ilk kez gerçekleştirdik. Çalışanlarımızın verdiği yanıtlar ve geri bildirimlerin değerlendirilmesi sonucunda çalışmak için Harika Bir Yer olarak tanınmak bizim için çok değerli. Almış olduğumuz bu sertifika, kapsayıcı bir iş ortamını teşvik etme, liderlik rolleri üstlenmek dahil kadınları destekleme, çalışanların refahına öncelik verme gibi konulara olan bağlılığımızın da bir göstergesi. Çalışanlarımıza verdiğimiz değeri ve onların memnuniyetini ön planda tuttuğumuzu bir kez daha doğruluyor. Marka olarak, inanıyoruz ki olumlu bir iş yeri deneyimi, yenilikçiliği ve başarıyı tetiklemenin temelidir. Bu nedenle tüm çalışanların kendilerini değerli hissettikleri, güçlendikleri ve tam potansiyellerine ulaşmaları için ilham aldıkları bir ortam oluşturma konusunda kararlıyız. Bu başarı bizi daha da ileriye taşıyacak ve işveren markamızı güçlendirecektir" dedi.