Kira artış oranlarında yeni dönem bekleniyor

Kira artış oranlarında yeni düzenleme kapıda. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in yüzde 25 kira artış oranının 1 Temmuz 2024 tarihinden sonra değişeceğine dair söylemlerinin ardından 2 Temmuz itibariyle Tüketici Fiyat Endeksi’nin 12 aylık ortalaması olan değer esas alınarak kira artış oranları yapılacağı söz konusu.

Türk Borçlar Kanunu’na 8 Haziran 2022’de eklenen geçici madde ile konut kiralarına yüzde 25 kira artış zam sınırı getirilmişti ve bu sınırlama 1 Temmuz 2024’e kadar uzatılmıştı. Bu düzenleme kapsamında konut kira artış oranının tavanı yüzde 25’le sınırlandırılmıştı. Fakat 1 Temmuz itibari ile sınırlama kalkacağı söz konusu. Düzenleme değiştiği takdirde kira artışları 12 aylık enflasyon ortalaması hesabına göre yapılacak. Bu artışta şu anki hesaplamalara göre Nisan ayı baz alındığında yaklaşık yüzde 59.64 seviyesinde bir orana denk geliyor. Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Emlak Uzmanı Mustafa Hakan Özelmacıklı, “Beklentimiz 2 Temmuz itibari ile kira oranlarında yapılacak düzenlemeyle birlikte kiralık evlerin artacağı ve elinde boş daire tutan ve kiraya vermek istemeyen vatandaşların bu dönemde boş dairelerini kiraya veya satılığa çıkaracağını düşünüyorum” dedi.

“Beklenen düzenleme yapılırsa kiracılar ve mal sahipleri arasındaki anlaşmazlıklar son bulabilir”

Beklenen düzenleme anlaşmazlıkları ortadan kaldıracağını belirten Emlakçı Mustafa Hakan Özelmacıklı, “Özellikle son dönemde bakanlarımızın konuya ilişkin açıklamaları devam ediyor. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yüzde 25 kira sınırlamasının uzatılmayacağına dair söylemleri olmuştu. Bizde sektör temsilcileri olarak değerlendirdiğimizde piyasada yüzde 25 sınırının gerçekçi anlamda çok net bir şekilde uygulanamadığını gördük. Özellikle konutlarda getirilen bu sınırlama 11 Temmuz 2022 tarihiyle başlamış, 1 Temmuz 2024 tarihinde sona erecek. 2 Temmuz’dan itibaren yenilenen tüm kira kontratlarında kira artışlarında, özellikle konutlarda yüzde 25 artış değil, Tüketici Fiyat Endeksi’nin son 12 aylık ortalaması olan değer esas alınacak. Nisan ayında bu değere baktığımızda yüzde 59.64 seviyesindeki bir oranı görüyoruz. Aslında kira artışı yüzde 25 değil de yaklaşık bu yüzde 60’lık seviyede artacak. Bu durumun özellikle kiracılar ve mal sahipleri arasında yaşanan anlaşmazlıkları nispeten bir çare olması hedefleniyor. Bu noktada açılmış dava sayısı çok fazla. 2023 yılında kira, kiralının tahliyesi gibi açılmış davalara baktığımızda sadece dava sayısının 120 bin seviyelerine ulaştığını görüyoruz. Böyle bir sınırlamanın kalkacak olması 2023 yılı Temmuz ayından itibaren kiraya verilen taşınmazlarda en azından kiracı ve mal sahibi uyuşmazlıklarını nispeten azaltacak. Hukuktaki iş yükünü nispeten azaltacak” dedi.

“Mülk sahipleri boş dairelerini yeni düzenlemeyle birlikte satılığa veya kiralığa koyacaktır”

Kira oranlarındaki beklenen yeni düzenlemenin oluşması halinde boş dairelerin satışa veya kiralığa çıkacağını belirten Özelmacıklı, “Aynı zamanda bazı taşınmazları mal sahipleri bu kira sınırlaması nedeniyle aslında boş tutuyorlardı. Bu yüzde 25 sınırlaması kaldırıldığı takdirde belki boş tutulan bu gayrimenkulleri tekrar mal sahipleri kiraya verme konusunda daha hevesli davranabilecekleri bir durum oluşacak. Bunun özellikle kiracı ve mal sahipleri tarafında yaşanan anlaşmazlıkların çaresi noktasında önemli bir aşama olması bunları da azaltması umuluyor” şeklinde konuştu.