Kırklareli'de Acil Çağrı Hizmetleri İl Koordinasyon Kurulu toplantısı yapıldı

Kırklareli'de Acil Çağrı Hizmetleri İl Koordinasyon Kurulu toplantısı gerçekleşti.

Kırklareli'de Acil Çağrı Hizmetleri İl Koordinasyon Kurulu toplantısı yapıldı
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi

Kırklareli’de Acil Çağrı Hizmetleri İl Koordinasyon Kurulu toplantısı gerçekleşti.

Kırklareli Valisi Birol Ekici başkanlığında Acil Çağrı Hizmetleri İl Koordinasyon Kurulu toplantısı yapıldı. Atatürk Toplantı Salonu’nda gerçekleşen toplantıda gündem maddeleri görüşüldü.

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Toplantıda, İl Sağlık Müdürü Çiğdem Cerit tarafından çalışmalar hakkında bilgi verdi.