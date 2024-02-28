Kırklareli'de Acil Çağrı Hizmetleri İl Koordinasyon Kurulu toplantısı yapıldı
Kırklareli'de Acil Çağrı Hizmetleri İl Koordinasyon Kurulu toplantısı gerçekleşti.
Kırklareli’de Acil Çağrı Hizmetleri İl Koordinasyon Kurulu toplantısı gerçekleşti.
Kırklareli Valisi Birol Ekici başkanlığında Acil Çağrı Hizmetleri İl Koordinasyon Kurulu toplantısı yapıldı. Atatürk Toplantı Salonu’nda gerçekleşen toplantıda gündem maddeleri görüşüldü.
Toplantıda, İl Sağlık Müdürü Çiğdem Cerit tarafından çalışmalar hakkında bilgi verdi.