Kırklareli'de aranması olan şüpheli yakalandı

Kırklareli'de jandarma ekiplerince kasten yaralama suçundan 4 yıl 8 ay 7 gün kesinleşmiş cezası bulunan şüpheli yakalandı.

Kırklareli'de aranması olan şüpheli yakalandı
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi

Kırklareli’de jandarma ekiplerince kasten yaralama suçundan 4 yıl 8 ay 7 gün kesinleşmiş cezası bulunan şüpheli yakalandı.

Alınan bilgiye göre, jandarma ekipleri Babaeski ilçesine bağlı Mutlu köyünde yaptıkları devriye esnasında kasten yaralama suçundan 4 yıl 8 ay 7 gün aranma kaydı olan şüpheliyi yakaladı.

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Jandarmada işlemleri tamamlanan şüpheli, tutuklanarak Kırklareli E-Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.