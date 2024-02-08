Kırklareli'de bitki koruma ürünleri ve gübre bayileri denetlendi

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde bitki koruma ürünleri ve gübre bayileri İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünce denetlendi.

Kırklareli'de bitki koruma ürünleri ve gübre bayileri denetlendi
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesinde bitki koruma ürünleri ve gübre bayileri İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünce denetlendi.

Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesinde bitki koruma ürünleri ve gübre bayilerinin denetimleri mevzuat çerçevesinde, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince denetimden geçirildi.

MDK
MDK
MDK
MDK

Yapılan denetimlerde; bayilerin fiziki şartlarının mevzuata uygunluğu, satışı yapılan bitki koruma ürünlerinin ruhsat kontrolleri, yasaklı olan aktif maddelerin iş yerinde bulunup bulunmadığı, son kullanım tarihi geçmiş olan bitki koruma ürünlerinin kontrolü ve bayilerde, insan, hayvan ve gıda ürünlerinin bulunup bulunmadığı kontrolü yapıldı.