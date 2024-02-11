Kırklareli'de iki otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kırklareli'de iki otomobil çarpıştı: 1 yaralı
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Kırklareli’nin Babaeski ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, 34 GFH 872 ve 39 EZ 194 plakalı otomobiller, D100 Karayolu Müsellim köyü sapağında çarpıştı. Çevredeki sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan Selim G., sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

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MDK
MDK
MDK

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.