Kırklareli'de jandarmadan kan bağışı
Kırklareli'nde Kızılay tarafından 'Birbirimize Candan Bağlıyız' sloganıyla başlatılan kan bağışı kampanyasına jandarma ekipleri destek verdi.
Kırklareli’nde Kızılay tarafından ’Birbirimize Candan Bağlıyız’ sloganıyla başlatılan kan bağışı kampanyasına jandarma ekipleri destek verdi.
Kızılay tarafından ’Birbirimize Candan Bağlıyız’ sloganı ile başlatılan kan bağışı projesine jandarma ekipleri destek verdi. İl Jandarma Komutanlığı bahçesinde kurulan çadırda ekipler kan bağışında bulundu.
Kan bağışına çok sayıda personel katıldı.