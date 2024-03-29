Kırklareli'de Ramazan ayında denetimler devam ediyor

Kırklareli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Gıda Kontrol Şubesi ekiplerince Ramazan ayında denetimler devam ediyor.

Kırklareli'de Ramazan ayında denetimler devam ediyor
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi

Kırklareli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Gıda Kontrol Şubesi ekiplerince Ramazan ayında denetimler devam ediyor.

Kırklareli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Gıda Kontrol Şubesi ekipleri tarafından ramazan ayında denetimler arttı. Ekipler kent merkezi ile ilçelerde fırın, market, pastane ve kasaplarda denetim gerçekleştirdi. Demetimde işletmelerin üretim alanları incelendi.

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İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, “Müdürlüğümüzün teknik personelleri tarafından, tüketici sağlının korunması ve güvenilir gıda arzının sağlanması amacıyla fırınlara, gıda üretim, gıda satış ve toplu tüketim yerlerine yönelik denetimler devam etmektedir” denildi.