Kırklareli'nde arıcılara kurs

Kırklareli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nce arıcılara yönelik açılan kurs başladı.

Kırklareli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından arıcılara yönelik düzenlenen kurs başladı. Kursa 25 kursiyerin katıldı. Kursun açılış konuşmasını İl Tarım ve Orman Müdürü Gökhan Karaca yaptı. Karaca konuşmasında katılımcılara teşekkür etti.

Kursiyerlere, polen, propolis, arı sütü gibi katma değeri yüksek ürünlerin üretimi hakkında bilgi verileceğini söyleyen Karaca, ilde üretilen bu ürünlerin daha fazla üretilmesine katkı sağlayacağını anlattı.