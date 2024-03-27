Kırklareli'nde çeşitli suçlardan aranan 80 şüpheli yakalandı
Kırklareli'nde çeşitli suçlardan aranan 80 kişi jandarma ekiplerince yakalandı.
Kırklareli’nde çeşitli suçlardan aranan 80 kişi jandarma ekiplerince yakalandı.
Alınan bilgiye göre, Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri sorumluluk bölgesinde aranan şüphelilere yönelik çalışma yaptı. Yapılan çalışmalar neticesinde çeşitli suçlardan aranan 80 şüpheli yakalandı. Jandarmada işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 11’i çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.