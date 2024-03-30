Kırklareli'nde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 11 gözaltı

Kırklareli'nde polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 11 şüpheli gözaltına alındı.

Kırklareli'nde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 11 gözaltı
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi

Kırklareli’nde polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 11 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, polis ekipleri jette uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen şüphelilere yönelik operasyon düzenledi.

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Operasyonda 2 ruhsatsız tabanca, 37 fişek, bir miktar uyuşturucu madde, suçtan elde edildiği değerlendirilen 6 bin 725 lira, 50 avro ve 50 dolar ele geçirildi.

Operasyonla ilgili 11 şüpheli gözaltına alındı.