Kırklareli'nde gıda işletmeleri denetlendi

Kırklareli İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce gıda işletmeleri denetlendi.

Kırklareli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Gıda Kontrol Şubesi ekiplerince gıda işletmeleri denetledi. Üretim, toplu tüketim ve satış işletmelerine yapılan denetimde; hijyen kuralları, personelin sağlık karneleri ve fiyat etiket kontrolleri gerçekleştirildi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre tarladan sofraya güvenli gıda için denetimlerin süreceği belirtildi.