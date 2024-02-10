Kırklareli'nde kaçak kazı yapan şüpheliler yakalandı

Kırklareli'nde jandarma ekiplerince evinin altına 40 metre derinliğinde çukur açarak kaçak kazı yaptığı iddiasıyla 5 şüpheli gözaltına alındı.

Kırklareli'nde kaçak kazı yapan şüpheliler yakalandı
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Kırklareli’nde jandarma ekiplerince evinin altına 40 metre derinliğinde çukur açarak kaçak kazı yaptığı iddiasıyla 5 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Pehlivanköy ilçesinde kaçak kazı yapıldığı bilgisine ulaşan jandarma ekipleri harekete geçti. Ekipler tek katlı bir evin zeminine 40 metre derinliğinde çukur kazıldığını tespit etti.

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Çukurda incelemelerde bulunan ekipler asansör sistemi, el dedektörü, gaz maskesi, dalgıç pompa ile kazı malzemeleri ele geçirildi.

Olayla ilgili 5 şüpheli gözaltına alındı.