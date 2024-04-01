Kırklareli'nde kaçakçılık operasyonu: 347 bin 340 makaron ele geçirildi

Kırklareli'nde polis ekiplerince düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 347 bin 340 makaron filtreli sigara kağıdı ele geçirildi, 6 şüpheli gözaltına alındı.

Kırklareli'nde kaçakçılık operasyonu: 347 bin 340 makaron ele geçirildi
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Kırklareli’nde polis ekiplerince düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 347 bin 340 makaron filtreli sigara kağıdı ele geçirildi, 6 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, kent merkezi ile Lüleburgaz ve Babaeski ilçelerinde polis ekiplerince tütün ve tütün mamulleri kaçakçılığı yapıldığı tespit edilen 6 adrese operasyon düzenledin.

Operasyonda 347 bin 340 makaron, 964 kilogram tütün, 30 şişe kaçak içki, sigara sarma makinesi, 5 gümrük kaçağı cep telefonu ile 20 kulaklık ele geçirildi.

Operasyonla ilgili 6 şüpheli gözaltına alındı.