Kırklareli'nde karışımlı kalorifer yakıt sattığı iddia edilen şüpheliler yakandı

Kırklareli'nde bir resmi kuruma karışımlı kalorifer yakıtı sattığı iddia edilen şüpheliler yakalandı.

Kırklareli'nde karışımlı kalorifer yakıt sattığı iddia edilen şüpheliler yakandı
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Kırklareli’nde bir resmi kuruma karışımlı kalorifer yakıtı sattığı iddia edilen şüpheliler yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bir resmi kuruma karışımlı kalorifer yakıt satıldığı bilgisine ulaştı.

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MDK

Ekipler akaryakıttan numune aldı. Yapılan incelemede yakıtının karışımlı olduğu belirlendi.

Ekipler 20 bin litre karışımlı yakıtı sattığından dolayı 3 şüpheli gözaltına alındı.