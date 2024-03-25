Kırklareli'nde kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı

Kırklareli'nde 1 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü jandarma ekiplerince yakalandı.

Kırklareli'nde kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
TAKİP ET Google News ile Takip Et
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi

Kırklareli’nde 1 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü jandarma ekiplerince yakalandı.

Alınan bilgiye göre, jandarma ekipleri Babaeski ilçesinde aramam şahıslara yönelik çalışma yaptı. Ekipler yaptığı çalışmalar neticesinde Alpullu Beldesi’nde ’kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak’ suçundan 1 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlüyü yakaladı.

4dosgb
4dosgb
4dosgb
4dosgb

Jandarmada işlemlerini tamamlanan firari, cezaevine teslim edildi.