Kırklareli'nde vali asırlık çınarları ziyaret etti

Kırklareli Valisi Birol ekici 100 ile 106 yaşında olan asırlık çınarları ziyaret etti.

Kırklareli Valisi Birol Ekici yaşları haftası çerçevesinde asırlık çınarları ziyaret etti.

Ekici, Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürü Bilgin Özbaş ile birlikte ilk olarak 106 yaşında olan Nuriye Korkmaz’ı ziyaret ederek yaşlılar haftasını kutladı.

Daha sonra Ekici ve beraberindekiler 100 yaşındaki Muhruşa Fakiç’i ziyaret etti.