Kitap kurtları ödüllerini aldı

Bilecik Valisi Şefik Aygöl, kitap kurtlarına ödüllerini takdim etti.

60. Kütüphane Haftası etkinlikleri çerçevesinde en çok kitap okuyan kitapseverler Vali Şefik Aygöl ile buluştu. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından her yıl Mart ayının son haftasında kutlanan ve bu yıl 60’ıncısı düzenlenen ve çeşitli etkinlikler ile kutlanacak olan Kütüphane Haftası çerçevesinde bu yıl en çok kitap okuyan okurlardan oluşan heyet Vali Aygöl ile bir araya geldi.

Bu yıl ‘Yapay Zeka Temelli Akıllı Kütüphaneler’ teması ile kütüphanelerin yenilenen yüzü ve teknolojik altyapısı ile çeşitli faaliyetlerle kutlanacak etkinlikler hakkında bilgi alan Vali Aygöl, kitap kurtları ile kitap ve kütüphane bilinci hakkında sohbet etti. Bilecik’te ve ilçelerde yapımı devam eden Vezirhan Beldesi Köprülü Mehmet Paşa Kervansarayı Kültür Merkezi ve Kütüphanesi, Bozüyük İlçe Halk Kütüphanesi ve yapımı tamamlanan Osmaneli İlçesi 0-3 Yaş Bebek Kütüphanesi ile açılışı gerçekleştirilecek olan Söğüt İlçe Halk Kütüphanesi hakkında bilgi aldı. Ardından Vali Aygöl, en çok kitap okuyan ve en küçük okur olan tam 91 kitap okuyan Sare Aygün başta olmak üzere, Yusuf Oral (120 Kitap), Onur Selen (96 Kitap), Mert Rıfat Süzer (100 Kitap), Alp İsmailoğlu (86 Kitap) ve yetişkin kategorisinde ise Ramazan Öztük (199 Kitap), Fahri Atilla Doğu (130 Kitap) ‘a ödüllerini takdim etti.