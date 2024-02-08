Kız arkadaşı ile tartışan genç çatıya çıktı

Balıkesir'in Edremit ilçesinde kız arkadaşı ile tartışan genç, 5 katlı apartmanın çatısına çıktı. Polis, genci ikna ederek aşağı indirdi.

Kız arkadaşı ile tartışan genç çatıya çıktı
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
TAKİP ET Google News ile Takip Et

Balıkesir’in Edremit ilçesinde kız arkadaşı ile tartışan genç, 5 katlı apartmanın çatısına çıktı. Polis, genci ikna ederek aşağı indirdi.

Edinilen bilgiye göre, olay Cennetayağı Mahallesi İstasyon Caddesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, H.K. (23) isimli kişiyi çatıda görenler, durumu 112 Acil Servis’e bildirdi. Olay yerine kısa sürede çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Polisin çabaları sonucu ikna edilen genç, itfaiye merdiveni ile aşağıya indirildi.

MDK
MDK
MDK
MDK

Gencin kız arkadaşı ile tartıştığı ve bu yüzden çatıya çıktığı öğrenildi.