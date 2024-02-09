KO-MEK'ten imam ve müezzinlere ses eğitimi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek Sanat Eğitim Kursları, talep üzerine Karamürsel’de imam ile müezzinlere hitabet ve ses eğitimi veriyor.

Toplumun her kesimine dokunarak Halk Üniversitesi olmanın gururunu yaşayan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek Sanat Eğitim Kursları (KO-MEK), şimdide imam ile müezzinler için diksiyon ve Türk Sanat Müziği eğitimi vermeye başladı. Karamürsel İlçe Müftülüğü’nün talebi doğrultusunda verilen eğitimlerde ilçede görevli müezzinlere sesi doğru kullanma, diksiyon ve Türk sanat musikisi eğitimleri veriliyor. İmam ve müezzinler için son derece önemli olan sesi doğru kullanma ve okunan Kur’an-ı Kerimi farklı makamlarda seslendirme eğitimi KO-MEK aracılığıyla alanında uzman eğitmenler tarafından veriliyor. Ayrıca KO-MEK tarafından verilen eğitimlerde imam ve müezzinler için güzel ve etkili konuşma teknikleri de diksiyon eğitimiyle aktarılıyor 3 aylık zaman diliminde verilecek eğitimler sonrasında imamlar ile müezzinler vaaz ve namazlarda farklı makamlarda vaaz verebilecek. Türk sanat müziği derslerini oldukça verimli kullanan kursiyerler aynı zamanda eğitimciyle birlikte farklı makamları deneme ve öğrenme imkanı bulabiliyor.