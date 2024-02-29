Kocaeli'ye sis çöktü: Göz gözü görmedi
Kocaeli'de sabahın erken saatlerinde sis etkili oldu. Yüksek kesimlerde göz gözü görmezken, yollarda sürücüler kontrollü şekilde ilerledi.
Kocaeli’de sabahın erken saatlerinde sis etkili oldu. Yüksek kesimlerde göz gözü görmezken, yollarda sürücüler kontrollü şekilde ilerledi.
Hava sıcaklığının 8 derece ölçüldüğü Kocaeli’de sis etkisini gösterdi. Körfez ve Derince ilçelerinin yüksek kesimlerinde sis sebebiyle göz gözü görmedi. D-100 kara yolu geçişinde ise sürücüler araçlarının sis farlarını açarak kontrollü şekilde ilerledi. Görüş mesafesinin 50 metreye düştüğü yolda ulaşımda aksama yaşanmadı. Sis sebebiyle bazı binaların adeta silueti görüldü.