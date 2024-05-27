Koçhan, Panorama Bulvar'ı Tanıttı

Ergün Holding'in iştiraki olan Ergün Global Yapı ve Yatırım A.Ş., Silivri'de başlattığı büyük projesi Panorama Bulvar Silivri ile dikkat çekiyor. Bu yeni proje, ev sahibi olmayı düşünenlerin ilgisini çekecek. Geçtiğimiz günlerde projenin detayları kamuoyuyla paylaşıldı. Projenin Satış Müdürü Evren Koçhan, basın mensupları ile yaptığı toplantıda proje hakkında ayrıntılı bilgi verdi. Koçhan, "1,2 milyar TL tutarındaki yatırımımız bölge ekonomisine de önemli bir katkı sağlayacak. Panorama Bulvar Silivri; Radye Temel ve C-35 beton sınıfı ile en son deprem yönetmeliğine uygun olarak inşa ediliyor ve yapı güvenliği en üst düzeyde tutuluyor." dedi.



Projenin Cazibe Merkezi

Ergün Global'in Silivri'de gerçekleştirdiği Panorama Bulvar Silivri projesi, bölgenin yeni cazibe merkezi olma yolunda hızla ilerliyor. Silivri’nin değerli bölgesi Yeni Mahalle’de yer alan proje, yatay mimarisi, konumu, modern yapım teknolojisi ve doğayla iç içe olmasıyla öne çıkıyor. Panorama Bulvar Silivri, E-5'e 900 metre mesafede, Silivri sahiline 7 dakika, yeni İstanbul Havalimanı’na ise 40 dakika uzaklıkta bulunuyor. Rumeli Üniversitesi’nin yanında yer alan proje, 12.913 metrekarelik bir alanda 5 blok halinde yükseliyor.

Yapı Teknolojisi ve Güvenliği

Panorama Bulvar Silivri, 1,2 milyar TL yatırım değeriyle bölge ekonomisine katkı sağlayacak. Proje, Radye Temel ve C-35 beton sınıfı kullanılarak en son deprem yönetmeliğine uygun şekilde inşa ediliyor.



Modern ve Konforlu Yaşam Alanları

Panorama Bulvar Silivri, modern ve lüks mimari detaylarla Silivri’de ayrıcalıklı bir yaşam sunuyor. Geniş cepheleri ve üstün ses yalıtımı ile dikkat çeken projede, 352 adet 1+1 ve 2+1 daire seçenekleri bulunuyor. Ayrıca, 350 metre uzunluğunda ve 12.000 m² kapalı alana sahip 40 mağazadan oluşan Bulvar Cadde’de, kurumsal kiracıların ihtiyaçlarına göre tasarlanmış mağazalar yer alacak. Bu mağazalar arasında kafe, restoran, market, gurme şarküteri ve fırın gibi çeşitli alanlar bulunuyor. Bulvar Cadde, açık hava konsepti ile bölgenin yeni buluşma noktası olmaya hazırlanıyor ve Aralık 2025’te anahtar teslimi ile daire sahiplerini bekliyor.

Zengin Sosyal Olanaklar

Proje, sakinlerine açık ve kapalı spor alanları, sosyal tesisler ve +Plushome konsepti ile benzersiz bir yaşam sunuyor. 6.500 metrekarelik sosyal alanları ile öne çıkan projede; spor salonu, açık yüzme havuzu, kafe, hamam, sauna, buhar odası, sinema salonu, hobi odası, toplantı odası, çardaklar, çocuk parkı, oturma alanları, bisiklet parkurları, yürüyüş yolları, tenis kortu ve basketbol sahası gibi birçok sosyal olanak mevcut. Her daireye özel kapalı otopark alanı, merkezi ısıtma sistemi ve 7/24 güvenlik hizmetleri de sunuluyor.

Çevre Dostu Teknolojiler

Panorama Bulvar Silivri, çevre dostu teknolojileriyle de dikkat çekiyor. Blokların çatılarında yer alan yüksek verimli güneş panelleri sayesinde sitenin ortak alanlarının enerji ihtiyacı karşılanacak. Kapalı otoparkta bulunan hızlı şarj üniteleri ile elektrikli araçlar hızlıca şarj edilebilecek. Ayrıca, gri su teknolojisi sayesinde evlerde kullanılan temiz su filtrelenerek bahçe sulama için kullanılacak.



Proje Bilgileri

• İnşaat Başlangıç Tarihi: Kasım 2023

• Proje Teslimat Tarihi: Aralık 2025

• Arsa Alanı: 12.913 m²

• Toplam Yatırım Tutarı: 1.200.000.000 TL

• Yapım Teknolojisi: Radye Temel, C35 Perde Beton

• Isıtma: Merkezi sistem, ısı pay ölçerli

• Daire ve Mağaza Sayısı: 352 daire, 40 ticari mağaza

• Blok Sayısı: 7 katlı 5 blok

Ödeme Planları

• Vadeli Ödeme: %50 peşin, firma bünyesinde sıfır faizle 30 ay vade

• Peşin Ödeme: %20 indirim

İletişim ve Konum

Daha fazla bilgi ve detaylar için Panorama Bulvar Silivri satış ofisine başvurabilirsiniz:

• Web: panoramabulvarsilivri.com

• Telefon: 0212 425 40 40

• Adres: Mehmet Silivrili Cad. Panorama Bulvar Silivri Satış Ofisi (Rumeli Üniversitesi yanı), Yeni Mahalle, Silivri – İstanbul

• Ergün Global hakkında

• Bir Ergün Holding iştiraki olan Ergün Global Yapı ve Yatırım A.Ş.; İstanbul’da birçok gayrimenkul geliştirme projesine imza atmış olup bu alandaki yenilikçi projeleri ile çalışmalarına devam etmektedir. Finans sektörüne 2004 yılında Garanti Barter ve de 2017 yılında Emir Varlık Yönetim Anonim Şirketinin kurulmasıyla adım atan Ergün Holding, finansal hizmetler ve teknoloji alanında hızla büyümesini sürdürüyor. Grup şirketleri olan EMY Medya, Emir Varlık Yönetim, Emir Alacak Yönetim, Koda Teknoloji ve Pratik Finansman ile şeffaf kurumsal yönetim, müşteri memnuniyeti ve toplumsal sosyal sorumluluk bilinciyle ülkemize katma değer sağlayacak başarılara imza atmak için çalışıyor. Ana iş kollarında yatırım yapma, yeniliği ve dijitalleşmeyi destekleme ve tüm paydaşları için değer yaratmaya devam etmeyi hedefleyen Holding şirketleri; değer odaklı yaklaşımla kaliteli hizmet, güvenilirlik ve iş mükemmelliği modelini tüm iş sistemine entegre ediyor.