Kontrolden çıkan kamyon şarampole yuvarlandı: 2 ölü

Balıkesir'de sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyon şarampole yuvarlandı. Feci kazada 2 kişi hayatını kaybetti.

Kontrolden çıkan kamyon şarampole yuvarlandı: 2 ölü
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi

Balıkesir’de sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyon şarampole yuvarlandı. Feci kazada 2 kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Karesi ilçesi Üçpınar Mahallesi’nde şehir merkezine doğru seyir halinde olan mıcır yüklü kamyon, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı. Kazada kamyonda bulunan M.Ç. (21) ve H.A. (61) olay yerinde hayatını kaybetti.

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Öte yandan, kamyonun yuvarlandığı bölgede bulunan evde ise ufak çaplı hasar meydana geldi.

Jandarma ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.