Kontrolden çıkan motosiklet ağaca çarptı: Sürücü hayatını kaybetti

Sakarya’nın Pamukova ilçesi D-650 kara yolunda kontrolden çıkan motosiklet, ağaca çarparak durabildi. Ağır yaralı olarak hastaneye sevk edilen 23 yaşındaki sürücü, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

D-650 kara yolu Bilecik istikametinde meydana gelen kazada, 23 yaşındaki Emirhan İpek idaresindeki 54 BE 790 plakalı KTM marka motosiklet, sürücüsünün kontrolünden çıkarak yol kenarındaki ağaca çarptı. Kazada sürücü ağır yaralanırken, durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahale sonrasında hastaneye sevk edilen yaralı, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.