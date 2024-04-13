Konya'dan havalanan AS-532 Couger tipi helikopter, tahliye çalışmalarına devam ediyor

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Antalya'da meydana gelen teleferik kazası sonucu Konya'dan havalanan AS-532 Couger tipi helikopterin, tahliye çalışmalarına devam ettiğini duyurdu.

Konya'dan havalanan AS-532 Couger tipi helikopter, tahliye çalışmalarına devam ediyor
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Bora Balcıoğlu Haber İçi-ramazan
Bora Balcıoğlu Haber İçi-ramazan
Bora Balcıoğlu Haber İçi-ramazan
Bora Balcıoğlu Haber İçi-ramazan

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Antalya’da meydana gelen teleferik kazası sonucu Konya’dan havalanan AS-532 Couger tipi helikopterin, tahliye çalışmalarına devam ettiğini duyurdu.

MSB tarafından yapılan açıklamada, "Antalya’daki teleferik kazası sonrası mahsur kalan vatandaşlarımızı kurtarma çalışmaları aralıksız sürüyor. Konya’daki 3’üncü Ana Jet Üs Komutanlığımızdan görevlendirilen AS-532 Couger tipi helikopter, vatandaşlarımızı tahliye etmeye devam ediyor" ifadelerine yer verildi.

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