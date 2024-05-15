Köprü ve otoyol ücretlerine zam

15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nden otomobiller için geçiş ücreti 24 TL’ye çıkarıldı.

Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) ve Yap-İşlet-Devret (YİD) kapsamında özel şirketler tarafından işletilen otoyol ve köprülerin geçiş ücretleri, 15 Mayıs Çarşamba günü saat 00.00’dan itibaren geçerli olmak üzere yeniden düzenledi.Buna göre, 15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nden otomobiller için tek geçiş ücreti 15 TL’den 24 TL’ye çıkarılırken Osmangazi Köprüsü’nden en ucuz geçiş ücreti 290 TL’den 399 TL’ye yükseldi. 1915 Çanakkale Köprüsü’nde de geçiş ücreti 295 TL’den 419 TL’ye çıkarıldı.

İstanbul Ankara Anadolu Otoyolu geçiş ücreti 134 lira, İstanbul İzmir Otoyolu Osmangazi Köprüsü’nden geçiş dahil 984 lira olarak belirlendi.