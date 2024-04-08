Koray Aydın, İYİ Parti Genel Başkanlığına aday olduğunu açıkladı

İYİ Parti TBMM Grup Başkanı ve Ankara Milletvekili Koray Aydın, genel başkanlığa aday olduğunu açıkladı.

İYİ Parti TBMM Grup Başkanı ve Ankara Milletvekili Aydın, partisinin 27 Nisan Cumartesi günü gerçekleştireceği ‘Seçimli Olağanüstü Kurultay’da genel başkan adayı olduğunu açıkladı.

"Genel başkan adayı olmaya karar vermiş bulunmaktayım"

Genel başkanlığa aday olduğunu sosyal medya hesabı üzerinden bildiren Aydın şu ifadeleri kullandı:

“Bilindiği üzere İYİ Parti’miz, 27 Nisan 2024 tarihinde ‘Seçimli Olağanüstü Kurultay’ kararı almıştır. Bu bağlamda kararın alındığı günden bu yana milletvekillerimiz, parti yöneticilerimiz, il ve ilçe başkanlarımız, kurultay delegelerimiz ve partimize emek vermiş pek çok dava arkadaşımızla yürüttüğümüz istişareler sonucunda Genel Başkan Adayı olmaya karar vermiş bulunmaktayım. Büyük fedakarlıklarla partimizi kuran, bugünlere getiren, aldığı ‘Olağanüstü Kurultay’ kararıyla partimizin önünü açan ve yeniden aday olmayacağını açıklayan Genel Başkanımız Meral Akşener’e teşekkür ediyorum. Kurucu Teşkilat Başkanı olduğum ve bir evlat gibi büyüttüğümüz İYİ Parti’mizi yeniden ayağa kaldırmak, Türkiye’ye yeniden umut olmasını sağlamak ve Partimiz için emek veren bütün dava arkadaşlarımızı birlik, bütünlük ve kardeşlik hukukuyla bir araya getirmek amacıyla; kutlu bir yola çıkmış bulunuyoruz.”

Aydın, adaylığına ilişkin detaylı açıklamayı ilerleyen günlerde paylaşacağını bildirdi.