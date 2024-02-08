Körfez'de ibadethanelerin eksiklikleri gideriliyor

Körfez’deki ibadethanelerde tadilat ve iyileştirme çalışmaları yürütülüyor.

Körfez Belediyesi tarafından ibadethanelere yönelik tadilat ve iyileştirme çalışmalarını sürdürüyor. Bu çerçevede ekipler; boya, badana, tadilat, bakım onarım, çevre düzenlemesi, sundurma gibi birçok alan da hizmet veriyor. Körfez Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri 5 noktada daha çalışmalarını bitirdi.

Hereke Kışladüzü Merkez Cami ve Kirazlıyalı Ayvacıkdere Cami’de dekoratif musallalı sundurma, Sultan Selim Mahallesi Hz. Ali Cami’de yağmur oluğu, sundurma ve mebran yapımı, Yeniyalı Mahallesi Yeniyalı Cami’de sundurma ve oluk tamiratı ve son olarak da Esentepe Mahallesi Tekkeliler Cami’de oluk ve mebran yapımının tamamlandığı öğrenildi.