Korkutan rapor: Türkiye'de şiddet olaylarında Sakarya 6'ncı sırada

Türkiye’de 2023 yılında meydana gelen silahlı şiddet olaylarında Sakarya, 144 olayla 6’ncı sırada yer aldı.

Umut Vakfı tarafından Türkiye’de 2023 yılında meydana gelen silahlı şiddet olaylarının raporu açıklandı. ‘Türkiye Silahlı Şiddet Haritası’ raporuna göre, 2023 yılında 3 bin 773 silahlı şiddet olayı basına yansıdı. Bu olaylarda 2 bin 318 kişi ölü, 3 bin 820 kişi de yaralandı. Bu çerçevede Sakarya’da bir yıl içinde meydana gelen 144 olayda 39 kişi hayatını kaybederken 135 kişi yaralandı.