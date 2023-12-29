Köy halkının taleplerini can kulağı ile dinledi

Bilecik'in Gölpazar İlçe Kaymakamı Alparslan Sözen, Akçakavak köyü ziyaretinde adeta her kapıyı çaldı.

Köy halkının taleplerini can kulağı ile dinledi
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EditörEditör
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta

Bilecik’in Gölpazar İlçe Kaymakamı Alparslan Sözen, Akçakavak köyü ziyaretinde adeta her kapıyı çaldı.

Kaymakam Alparslan Sözen, Gölpazarı’na bağlı Akçakavak köyünde köy halkının taleplerini can kulağı ile dinledi. Köy halkıyla hem evde hem de kahvede buluşan Kaymakam Sözen, talep ve şikâyetleri dinleyerek en kısa zamanda çözüme ulaştıracağını belirtti.