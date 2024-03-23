Köylerdeki yaşlıların sağlık kontrolleri yapıldı

Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde 'Yaşlılara Saygı Haftası' münasebetiyle köylerde ikamet eden yaşlı vatandaşlar ziyaret edilerek, sağlık kontrolleri yapıldı.

Köylerdeki yaşlıların sağlık kontrolleri yapıldı
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi

Kırklareli’nin Babaeski ilçesinde ’Yaşlılara Saygı Haftası’ münasebetiyle köylerde ikamet eden yaşlı vatandaşlar ziyaret edilerek, sağlık kontrolleri yapıldı.

Babaeski İlçe Sağlık Müdürlüğünce düzenlenen çalışmalarda, ’18-24 Mart Yaşlılara Saygı Haftası’ münasebetiyle ilçe genelinde yaşayan yaşlı vatandaşlar unutulmadı.

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Oruçlu, Katranca, Pancarköy ve Müsellim köylerinin Sağlık Evi ebeleri tarafından, sağlık hizmeti verdikleri köylerdeki en yaşlı kişileri ziyaret ederek, yaşlı sağlığı hakkında bilgilendirme yapılıp, kan basıncı, nabız, hayati verilere ait sağlık takibi ölçümleri yapıldı.