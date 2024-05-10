Kreşte şiddet davasında 3. duruşma yapıldı

Tekirdağ Çerkezköy Organize Bölge Müdürlüğü bünyesinde bulunan Özel ÇOSB Kreş ve Gündüz Bakımevinde 2022 yılının Aralık ayında yaşanan kreşte çocuklara yönelik şiddet olayı sonrası 4 kişinin yargılandığı soruşturmayı takiben açılan davada, kreş müdürü ve öğretmenlerinin yargılandığı Çerkezköy 5. Asliye Ceza Mahkemesindeki 3. duruşma yapıldı.

Özel ÇOSB Kreş ve Gündüz Bakımevinde yaşanan kreşte çocuklara yönelik şiddet olayına ilişkin 4 kişinin yargılandığı soruşturmayı takiben açılan davada, kreş müdürü ve öğretmenlerinin yargılandığı Çerkezköy 5. Asliye Ceza Mahkemesindeki 3. duruşma yapıldı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı vekilinin de katıldığı duruşmaya; kreşte eğitim gören ve şiddete maruz kaldığı iddia edilen çocukların anne ve babaları ile avukatlarının yanı sıra sanıklar B.Y., T.K., E.Y. ve S.M. katıldı.

Müştekiler şikayetlerinin devam ettiğini, çocuklarına kötü muamelede bulundukları için ÇOSB yöneticilerinden ve kreş idarecilerinden davacı ve şikayetçi olduklarını bir kez daha yinelerken, sanık E.Y. ifadesinde, ÇOSB yöneticilerinin talimatıyla 2022 yılı Ağustos ayının ilk iki haftasında izlenen görüntülerde çocukların el bağlama olaylarının görünmediğini, oysa dosya kapsamında emniyet yetkilileri tarafından izlenen o yılki görüntülerin geriye dönük 3 aylık görüntüler olduğunu, bağlanma olaylarının bu görüntülerde ortaya çıktığını, kendisinin izlediği hızlandırılmış görüntülerde el bağlama gibi bir eyleme rastlamadığı için suç ihtarına yönelik yapacağı bir eylem olmadığını söylerken, avukatı da, "Bu durumda müvekkilimin tek başına suçu ihbar etme yetkisi yoktur. Yapacağı tek iş üstüne bildirmektir. Bu kişiler M.Ö. ve F.T.’dir. Bu kişilerin aynı zamanda ÇOSB hukuk departmanı yetkililerine ihbar etme yetkisi vardır. Müvekkilimin tek başına ihbarda bulunma ve karar verme yetkisi yoktur. Müvekkilim de bunu yapmıştır. Olaylar sonrası Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı müfettişleri kreşe gelerek F.T.’den şikayete konu görüntüleri alıp izlemişler ve suç unsuru bir şeye rastlamamışlardır" dedi.

Müvekkilinin beraatini talep etti

Sanık B.Y.’nin avukatı da önceki beyanları tekrar ettiklerini, müvekkilini bir sonrası celseye hazır edeceğini belirterek müvekkilinin dinlenmesini talep etti. Sanık T.K. de önceki savunmasını tekrarlayarak, "Suçsuzum beraatımı isterim" derken, T.K.’nin avukatı da Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğünün genelgesi ile çocuk bakım ve kuruluşlarında güvenlik kameralarının izlenmesinden müdürlerin sorumlu olduğunu, müvekkilinin görev tanımında böyle bir sorumluluk olmadığı gibi kendisine böyle bir talimat da verilmediğini ifade ederek müvekkilinin beraatini talep etti.

Görüntülerin duruşmada izlenmesini talep ettiler

Müştekiler de M.Ö. ve F.T. hakkında suç duyurusundan bulunulmasını ve olaya ilişkin görüntülerin duruşmada izlenmesini talep ederken, müşteki avukatları bu olayı yaşayan çocuklara psikolojik rapor alınmasını talep etti. Tanık N.K., "Olay günü eşimin yanına çocuğumuzu almaya gittiğimizde eşim bana ’Birkaç dakika bekle, bir şey almaya çalışıyorum’ dedi. Sorduğumda ’Bahçe tarafını izle’ dedi. B.Y. çocukları sıraya koyarken silkeleyerek sıraya koyuyordu. Çocuklara bağırıyordu. Yanına yaklaşarak 30-40 saniye kadar görüntü almaya çalıştım. Çok kısa bir görüntü aldım. Sonra biz çocuğumuzu almak için okula gittik. Bahçede böyle bir durumla karşılaştığımızı B. öğretmene bildirdik. Kendisi de T. Bey’e olayı anlattı. T. Bey de hem öğretmenin yanına hem de bizim yanımıza gelerek iki taraf ile de konuştu. Çocuğu alıp eve döndükten sonra B. öğretmen bana mesaj atarak görüntü almışsınız, görüntüleri alabilir miyim dedi. Ben de görüntüleri öğretmene gönderdim. Ertesi gün eşim E. hanıma ulaştı. Eser hanım ile telefonda görüşmüşler. Aynı gün ben de işi bırakarak çocuğumu kreşten aldım" dedi.

"Şu anda elimizde herhangi bir görüntü yok"

N.K. eşi E.K. ise olayın ardından öğrencilerin velilerinin kendilerine ulaştığını belirterek, "Ne gördünüz diye sordular. Biz de olaya anlattığımız şekilde dahil olduğumuzu bildirdik. Ertesi gün E. hanım ile telefonda görüştük. Aradığımda bana kameraları incelediğini, böyle bir görüntü olmadığını söyledi. Eşim olay anındaki görüntüleri çekiyordu sonra sildi. Şu anda elimizde herhangi bir görüntü yoktur" dedi.

1 Kasım’a ertelendi

Mahkeme heyeti, M.Ö. ve F.T. hakkında suç duyurusunda bulunulması talebinin Çerkezköy OSB Kreş ve Gündüz Bakımevi yönetiminde kimlerin bulunduğunun tespiti için ilgili kurumlara yazı yazılarak, gelecek cevap üzerine değerlendirilmesine, dosyadaki cd görüntülerinin iddianameye konu olan kısımlarının alınarak tespit edilmesi ve CD’ye aktarılması, gelecek celse CD’nin duruşma aşamasında mahkeme huzurunda izlenilmesine, dosyaya konu eylemlerin çocukların psikolojisi hususunda olumsuz etki oluşturup oluşturmadığına ilişkin rapor tanzimi için işlem yapılmasına, B.K.’nin tanık olarak dinlenmesi için işlem yapılmasına karar vererek duruşmayı 1 Kasım 2024 saat 11.00’e erteledi.