Küçükçekmece Belediyesi Mart ayında birçok etkinliği vatandaşlara sunacak

Küçükçekmece Belediyesi, Mart ayında sergiden, söyleşiye, konserden, tiyatrolara geniş bir yelpazede pek çok etkinliği Küçükçekmecelilerle buluşturmaya hazırlanıyor.

Küçükçekmece’de her kesime hitap eden rengarenk kültür sanat takvimi, 50 farklı etkinlikle bu ay da İstanbul’un Kültür -Sanat yaşamına katkı sağlamayı sürdürecek. Kentte, Ramazan ayında da Fevziçakmak Meydanı birbirinden renkli etkinliklerle dolup taşacak. Mart ayı etkinlikleri kapsamında, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nde Küçükçekmece’de bir dizi etkinlik düzenlenecek. Atakent, Sefaköy ve Cennet Kültür ve Sanat Merkezlerinde düzenlenecek ‘Biz Bize Kadın Atölyeleri’; ritimden, makromeye, dramadan, nefes tekniklerine pek çok branşta yüzlerce kadını ağırlayacak. 8 Mart etkinlikleri kapsamında ünlü sanatçı Suzan Kardeş’in yanı sıra Feryal Öney ile Samida’da sevenleriyle buluşacak. “Değer Katan Kadınlar” başlıklı sergide de Küçükçekmece’ye değer katan kadınların öyküleri, Cennet Kültür Merkezi’nde izleyicinin beğenisine sunulacak.

Sanatseverler, Mart ayında da çocuk ve yetişkinlere yönelik birbirinden nitelikli tiyatro oyunlarını Küçükçekmece sahnelerinde izleme fırsatı bulacak. Sefaköy, Cennet ve Atakent Kültür ve Sanat Merkezleri tiyatro salonlarında başrollerini Güven Kıraç, Erkan Can, Levent Ülgen ve Bahtiyar Engin’in paylaştığı "Alevli Günler", ünlü tiyatrocu Cengiz Küçükayvaz’ın muhteşem bir performans sergilediği "Kiralık Konak" , “Aliye”, “Neden Yazar Olamadım” gibi yetişkin oyunlarının yanı sıra “ Keloğlan Dürüst Oğlan”, “Hayal Sokağı”, “Kırmızı Başlıklı Kız” gibi çocuk oyunları sahnelenecek. Mart ayında Küçükçekmece’de müziğin sesi de hiç susmayacak. Ünlü rap sanatçısı Fuat Ergin söyleşi ve mini konserle, Ayşe Sağyaşar şefliğinde Türk sanat müziği korosu İstanbul şarkılarıyla, Nida Ateş ve İncesaz’da en güzel ezgileriyle Küçükçekmece’ye konuk olacak.

Ramazan etkinlikleri Fevziçakmak Meydanı’nda

11 Mart’ta başlayacak olan Ramazan ayı boyunca Fevzi Çakmak Meydanı, geleneksel kültürü yansıtan bir atmosferde etkinliklere sahne olacak. Gölge oyunlarından, çocuklar için masal saatine, tasavvuf müziğinden, , Kur-an’ı Kerim Tilaveti ’ne manevi iklime yakışır pek çok etkinlik, 30 gün boyunca Küçükçekmecelilerle buluşacak.