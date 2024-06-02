Küçükçekmece'de binanın çöktüğü anlar araç kamerasında

Küçükçekmece'de 3 katlı bir bina henüz belirlenemeyen bir nedenle çöktü. 1 kişinin hayatını kaybettiği olayda 8 kişi yaralı olarak kurtarıldı. Çökme anı ise İETT otobüsünün araç içi kamerasına yansıdı.

Küçükçekmece'de binanın çöktüğü anlar araç kamerasında
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Küçükçekmece’de 3 katlı bir bina henüz belirlenemeyen bir nedenle çöktü. 1 kişinin hayatını kaybettiği olayda 8 kişi yaralı olarak kurtarıldı. Çökme anı ise İETT otobüsünün araç içi kamerasına yansıdı.

Küçükçekmece’de sabah saatlerinde 3 katlı bina çöktü. 1 kişinin hayatını kaybettiği ve 8 kişinin yaralı olarak kurtarıldığı olay sonrası çok sayıda itfaiye, sağlık ve AFAD ekipleri bölgeye sevk edildi. Binanın çöktüğü o anlar ise o esnada oradan geçen İETT otobüsünün araç içi kamerasına yansıdı. Görüntülerde otobüsün oradan geçtiği esnada binanın çöktüğü ve çöken binanın bir kısmının İETT aracının üzerine devrildiği görülüyor.

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