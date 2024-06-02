Küçükçekmece'de çöken binadan 1 yaralı daha çıkarıldı

Küçükçekmece’de çöken 3 katlı binanın altında kalan 2 kişi için çalışmalarını sürdüren ekipler, 1 kişiyi daha göçük altından çıkardı. Enkazda kalan 1 kişi için kurtarma çalışmaları devam ederken, çıkarılan yaralılardan durumu ağır olan 1 kişi hayatını kaybetti.

Küçükçekmece Kartaltepe Mahallesi’nde henüz belirlenemeyen bir nedenle çöken 3 katlı binadan yaralıları kurtarma çalışmaları devam ediyor. Çok sayıda AFAD, arama kurtarma ve sağlık ekibi çöken binanın altından 7 kişiyi yaralı olarak çıkardı. Göçük altında kalan 2 kişi için çalışmalarına devam eden ekipler, 1 kişiyi daha yaralı olarak çıkardı. Enkazdan çıkarılan yaralı ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edildi. Çöken binanın altından çıkarılan 8 yaralıdan, durumu ağır olan 1 kişinin hayatını kaybettiği öğrenildi. Ekipler, göçük altındaki 1 kişi için arama ve kurtarma çalışmalarını sürdürüyor.